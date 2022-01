Grote uitslaande brand verwoest schuur in Netersel

1/1 Grote uitslaande brand in een schuur in Netersel

In een schuur aan de Fons van der Heijdenstraat in Netersel heeft woensdag een grote brand gewoed. Het gaat om een gebouw van 20 bij 10 meter. Rond vier uur werd het sein brand meester gegeven.

De brandweer moest aan de bak om te voorkomen dat het vuur zou overslaan naar het huis ernaast. Volgens een woordvoerder van de brandweer was het moeilijk om aan water te komen. Daarom werden vier blusvoertuigen ingezet en een 'peloton water'.

De brand werd rond 13.30 uur gemeld. Hoe het vuur precies ontstond, is niet bekend. Het dak van de schuur was onlangs gerenoveerd. Op het dak lagen zonnepanelen. Deeltjes daarvan werden verspreid in de omgeving. De brandweer roept op om die te laten liggen en komt later met meer informatie.