Vader van doodgereden agent: 'Twee maanden cel is een belediging'

Een belediging voor de familie en voor de politie. Zo noemt vader Jos Leuwerink de celstraf van twee maanden die de rechtbank heeft opgelegd aan de man die zijn 28-jarige zoon, agent Jeroen Leuwerink, heeft doodgereden. Dat gebeurde in oktober 2020. De 37-jarige Helmonder zat op zijn telefoon te kijken achter het stuur. Hij zag de politieauto niet, die was gestopt omdat de agent een dode das van de weg te halen.

Ook het Openbaar Ministerie laat weten de uitspraak van de rechtbank onbegrijpelijk te vinden. "Deze straf doet in onze ogen geen recht aan wat er is gebeurd. Wij gaan in hoger beroep."

Hij had deze straf niet aan zien komen. "Ik heb mij het afgelopen jaar een beetje verdiept in de strafmaten en dan zie je een straf die echt in geen enkele verhouding staat tot wat er gebeurd is. Daarbij komt ook de houding van de verdachte, waar ik niks van snap. Hij heeft op geen enkel moment berouw getoond."

"Vandaag snap ik even niet hoe het rechtssysteem in Nederland in elkaar zit", zegt vader Jos Leuwerink. "Ik ben verbaasd, verwonderd en teleurgesteld. Als ik het heel plat uitdruk: als je in Nederland nog nooit eerder iemand hebt doodgereden, dan krijg je daar twee maanden voor." Jos is ook verbaasd omdat er geen enkele verzachtende omstandigheid is: "Ik snap het gewoon echt niet."

"Ik snap op zich wel dat er een eind aan een straf komt en dat een verdachte ook daarna weer een leven heeft, dus de stelling dat geen enkele straf hoog genoeg is, die klopt gewoon niet. Maar het moet wel in verhouding staan tot wat er gebeurd is."