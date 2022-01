Extra testcentra en hulp van commerciële testers om coronapiek bij te benen

Het aantal mensen dat zich dagelijks voor een coronatest bij de GGD meldt stijgt de laatste dagen tot ongekende hoogte. Op meerdere plekken in de provincie worden daarom nieuwe testcentra ingericht. Ook wordt er vanaf woensdag samengewerkt met commerciële testers om de vraag aan te kunnen.

Door het snel oplopende aantal besmettingen willen steeds meer mensen een coronatest doen bij de GGD.

Nieuwe locaties

De GGD West-Brabant deed de afgelopen dagen bijna 4000 tests per dag. Dat worden er vanaf volgende week zo'n 5000 als een nieuw testcentrum in Bergen op Zoom de deuren opent. "Week na week verbreken we de records en lopen de aantallen op. We verwachten dat deze hoge aantallen komende tijd aanhouden", aldus een woordvoerder. Als het nodig is kunnen de locaties ook 's avonds open waardoor nog meer mensen getest kunnen worden.

In de GGD regio Zuidoost-Brabant zaten ze de afgelopen dagen op zo'n 6000 tests per dag. Dat zullen er al snel meer zijn, want deze week ging een nieuwe testlocatie in Helmond open. In totaal wil de GGD in dit deel van Brabant straks 7000 tests per dag kunnen doen.

Bij de GGD Hart voor Brabant namen ze de laatste dagen zo'n 9000 tests per dag af. Eind vorig jaar waren dat er nog zo'n 3.000. Opschalen is daar niet mogelijk.

Ook in Uden was het woensdag erg druk: