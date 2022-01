Internationale mestfraude: vijf mannen in Eindhoven aangehouden

De politie heeft maandag in Eindhoven vijf mannen aangehouden voor mestfraude. De arrestaties zijn het resultaat van een groot internationaal onderzoek. De politie werkte daarbij samen met de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA-IOD).

Het gaat om mannen tussen de 35 en 55 jaar oud. Nederlandse en Belgische bedrijven worden ervan verdacht samen te werken bij grootschalige fraude met meststoffen.

De verdachten hebben mogelijk mestmonsters gemanipuleerd en de administratie vervalst. Zo kreeg de mest op papier een andere bestemming dan de werkelijke. De NVWA-IOD denkt dat er ook bewust verboden producten in de mest zijn gestopt.

Invallen op tientallen locaties

Voor dit onderzoek werkt de NVWA samen met onder meer de politie in Brabant en België en afdelingen van het Openbaar Ministerie.

In hetzelfde onderzoek waren op 11 februari vorig jaar ook al invallen op tientallen plaatsen in Nederland en België. Ook op meerdere plaatsen in onze provincie, zoals Esbeek, werden invallen gedaan. In België zijn toen zeventien mensen gearresteerd.

Geld te verdienen met niet naleven regels

In Nederland en Vlaanderen is een mestoverschot. Boeren moeten daarom aan verschillende regels voldoen om de natuur te beschermen en moeten geld betalen om hun mest legaal af te voeren en te verwerken. Met het niet naleven van de regels valt volgens de NVWA dus al snel geld te verdienen.

