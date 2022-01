'Dit kan zo niet langer', burgemeester over steekpartijen in azc Budel

Burgemeester Roland van Kessel van Cranendonck.

In en om het asielzoekerscentrum in Budel geldt sinds dinsdag een noodverordening. Mensen mogen geen voorwerpen meer bij zich hebben waarmee ze iemand kunnen verwonden. Burgemeester Ronald van Kessel voelt zich daartoe gedwongen door de steekpartijen en opstootjes van de laatste tijd. "Het is een zware maatregel, maar het ging zo niet langer."

Er is niet één specifiek voorval waardoor hij dit besluit heeft genomen. "Het is vooral de opeenstapeling van ernstige strafbare feiten. Ik voelde de urgentie: zo kan het niet langer. Het gaat om de bescherming van de bewoners en medewerkers." In de noodverordening die de burgemeester heeft ingesteld, staat dat mensen geen voorwerpen bij zich mogen hebben waarmee ze anderen kunnen verwonden of die ze kunnen gebruiken bij vechtpartijen. Daarmee probeert de burgemeester een halt toe te roepen aan de vele steekpartijen die er de laatste maanden zijn geweest in en rond het azc.

"De orde moet worden hersteld, zo snel mogelijk."

Maar het betekent niet dat er nu door de politie preventief gefouilleerd mag worden. Dat kan alleen als er rond het azc een zogeheten veiligheidsrisicogebied is afgekondigd. "En dat kan ik als burgemeester aanwijzen, maar het OM is verantwoordelijk voor de extra bevoegdheden van de politie." De burgemeester zegt daarover in gesprek te zijn met het OM. Al kan er nog niet preventief gefouilleerd worden, de noodverordening geeft volgens Van Kessel wel al iets meer handen en voeten aan de politie. "Dit is wat ik nu als burgemeester kan doen en het betekent dat als de politie signalen heeft dat er iets aan de hand is, dat ze dan meteen kunnen ingrijpen." Normaal moet er eerst iets gebeuren. Komende week praat de burgemeester met onder meer de staatssecretaris Eric van den Burg en commissaris van de Koning Ina Adema. De burgemeester hoopt op hulp uit Den Haag. "De insteek van die gesprekken is simpel: de orde moet hersteld worden, zo snel mogelijk", zegt hij. "En de vraag gaat zijn wat de staatssecretaris nog kan doen om daarvoor te zorgen."

"Ik ben ervan overtuigd dat dit nodig is."