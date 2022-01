Efteling weer open en met nieuwe attractie Sirocco waait er een frisse wind

De poorten van attractiepark de Efteling mochten woensdag na de sluiting van ruim een maand weer wagenwijd open om bezoekers te ontvangen. Van die gelegenheid werd gretig gebruik gemaakt. Het park stroomde vol en het publiek kon voor het eerst kennismaken met de nieuwe attractie Sirocco.

Met Sirocco waait er een frisse wind door het park. De bezoekers stappen in een draaiend scheepje en komen terecht in een wervelwind die op zee opsteekt.

Nick Geerlings en Erwin Boudewijns uit Veldhoven zijn fervente bezoekers van pretparken. Het duo heeft net het eerste ritje in de Sirocco achter de rug. "Het was echt heel vet. Samen met het licht en geluid is het een belevenis", beschrijft Nick. Boudewijns vult aan: "Alle effecten zijn heel mooi. Je hebt echt het idee dat je in een storm zit. Ik heb veel respect voor de ontwerpers en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. We gaan nog een rondje maken."

De Sirocco is in de plaats gekomen voor de attractie Monsieur Cannibale. Deze attractie verdween na 33 jaar uit het pretpark omdat de grote kannibalenpop volgens veel mensen racistisch zou zijn.