Grand Prix motorcross in Oss staat op losse schroeven

De kans bestaat dat er dit jaar geen Grand Prix motorcross wordt gehouden in Oss. Hoewel er een vijfjarig contract is tussen organisator Top Events en de gemeente gaat het evenement op 27 maart in ieder geval niet door. De reden is dat er problemen zijn met de vergunning door gewijzigde regels. Er wordt naar een oplossing gezocht.

Niet de coronapandemie, geluidsoverlast of de grote toeschouwersaantallen, maar het broedseizoen voor de vogels is één van de problemen waar de organisatie dit jaar tegenaan loopt. De gemeente Oss kan door gewijzigde regels in maart geen vergunning afgeven voor een MXGP op het terrein van De Witte Ruysheuvel.

Nog niet van de baan

Het evenement is nog niet helemaal van de baan. Een alternatief zou een andere locatie of een andere periode in het jaar kunnen zijn. Zo is bijvoorbeeld de datum van 18 september nog vrij op de motorcrosskalender.

"Wij zijn en blijven in gesprek met de gemeente Oss en hopen op een oplossing", zegt organisator Ebert Dollevoet van Top Events hierover. "De gesprekken zijn constructief en iedereen doet zijn uiterste best bij de gemeente. Zodra er meer nieuws is, melden wij dat."

In juli vorig jaar stond Oss na jaren weer eens op het programma nadat er vele jaren daarvoor in Valkenswaard was gereden. Het was de eerste in rij van vijf GP's die het Brabantse bedrijf Top Events afsprak met de promotor Infront uit Monaco en waar de gemeente Oss ook een contract voor tekende.

Wel of geen Herlings

Tijdens het evenement in Oss kwamen de Brabantse sterren als Jeffrey Herlings, Glenn Coldenhoff en Roan van den Moosdijk in actie. Herlings brak er zijn schouderblad, maar won later alsnog de wereldtitel. Het blijft dus nog even de vraag of de regerend wereldkampioen ook dit jaar weer in Oss te bewonderen valt.