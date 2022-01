Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Crash en aanhouding Mercedes-bestuurder na politieachtervolging

Een man is in de nacht van woensdag op donderdag aangehouden nadat hij met een Mercedes crashte op de Heukelomseweg in Heukelom. Dit gebeurde na een politieachtervolging, die volgens een correspondent tientallen kilometers verderop in Breda zou zijn begonnen.

Rond één uur kwam de achtervolging ten einde bij de A65-afslag bij Berkel-Enschot. De bestuurder reed vermoedelijk rechtdoor over een rotonde, waarna hij de door de hoge snelheid de macht over het stuur verloor. Hij botste tegen een lantaarnpaal en kwam tot stilstand tegen een boom. De politie hield de bestuurder direct aan. De verdachte is op de plek zelf aan lichte verwondingen in een ambulance behandeld. Daarna is hij naar het politiebureau gebracht. Waarom hij er in zijn razendsnelle Mercedes vandoor ging, is nog niet duidelijk. De schade aan de auto is groot. Een bergingsbedrijf heeft de wagen meegenomen.

Foto: Toby de Kort/SQ Vision Mediaprodukties.

