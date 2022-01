Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Brand bij autobedrijf in Kruisland: meerdere wagens verwoest

Bij een grote brand in een autobedrijf aan de Roosendaalseweg in Kruisland zijn woensdagavond laat meerdere wagens in vlammen opgegaan. Door de fik stortte het dak van een loods in.

Hoe de brand kon ontstaan, is nog niet duidelijk. Wel is de schade groot. Zo is deze ochtend veel verwrongen en zwartgeblakerd staal te zien. Al lijken panden die ernaast staan, op het eerste oog gespaard gebleven. Harde knallen

Een overbuurvrouw hoorde woensdagavond rond acht uur harde knallen en ging kijken. “Het was een enorme vuurzee. Ik heb het nog nooit zo gezien. Het was echt verschrikkelijk. Blussen was geen beginnen meer aan. Heel de buurt stond buiten", vertelt ze. Vanwege de rookontwikkeling zijn woensdagavond woningen achter de loods enige tijd ontruimd. Omwonenden is toen geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden. De brandweer was met veel materieel aanwezig om het vuur te blussen. Nablussen

Tegen elf uur gaf de brandweer het sein 'brand meester'. Het nabluswerk duurde echter nog enkele uren.

Foto: Christian Traets/SQ Vision.