Postbode hield duizenden brieven en poststukken achter

Een postbezorger uit Eindhoven heeft jarenlang duizenden brieven, kaarten en andere poststukken niet bezorgd. Hij nam ze mee naar huis en liet ze daar liggen. Een woordvoerder van PostNL zegt dat de hele verzameling zo vervuild en beschadigd is dat ze niet alsnog afgeleverd kan worden. De stukken waren overigens niet geopend.

Het gaat om post voor consumenten en bedrijven in de postcodegebieden 5611 tot en met 5662 in Eindhoven en Geldrop. De man is op non-actief gezet en er is hulp voor hem gezocht .

Politie vindt man tussen de post

De zaak kwam vorige week vrijdag aan het licht toen de bewuste bezorger niet op het werk was verschenen. Een collega is hem thuis gaan opzoeken. Toen er niet open werd gedaan, is de politie ingeschakeld en werd de man gevonden, tussen stapels ongeopende post.

Het gaat per dag om kleine hoeveelheden en dat is volgens een woordvoerder van PostNL ook de reden dat het probleem niet eerder werd ontdekt. ,,Het is niet zo dat de post op bepaalde adressen structureel niet bezorgd is want dan waren de alarmbellen waarschijnlijk eerder afgegaan. Alles bij elkaar gaat het echter wel om duizenden stukken.”

Excuses via de media

De woordvoerder laat verder weten dat ze via de media haar excuses aanbiedt. "De bezorger heeft over een periode van een aantal jaar in verschillende wijken in Eindhoven post bezorgd en over een periode van meerdere jaren steeds kleine hoeveelheden post voor deze verschillende wijken thuis bewaard. Dat maakt dat het voor ons erg lastig is om te bepalen welke ontvangers wel of geen hinder hebben ondervonden."

De post is inmiddels wel door PostNL opgehaald.