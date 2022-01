Belg met 41 laptops opgepakt op de A27 bij Oosterhout

Een Belg met 41 laptops in zijn kofferbak is vrijdag opgepakt op de A27 bij Oosterhout. De politie toont de afgepakte buit dinsdagavond trots op Facebook. "Op heterdaad betrapt", schrijft de politie.

De 50-jarige man kon niet uitleggen hoe hij aan die spullen kwam. Hij was bij een verdachte situatie in Utrecht weggereden. Bij Oosterhout werd hij dus onderschept en gecontroleerd. Naast de laptops, had hij ook nog vijf cameralenzen in zijn kofferbak.

Gestolen

Op het bureau keek de politie naar de serienummers van de laptops. Voor twintig van die computers was al aangifte gedaan. De notebooks bleken bij inbraken in auto's en huizen door het hele land gestolen te zijn.

De politie is nog op zoek naar de eigenaren van de andere laptops. Waarschijnlijk is er geen aangifte gedaan of zijn de serienummers van de laptops niet doorgegeven. "Noteer daarom altijd de serienummers van je kostbare bezittingen en doe bij diefstal altijd aangifte", zo is het advies van de mannen in het blauw.