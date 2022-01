Sara werd slachtoffer van Whatsapp-fraude en maakte 3000 euro over

Steeds vaker lukt het criminelen om op slinkse manieren geld afhandig te maken van nietsvermoedende slachtoffers. De meldingen blijven binnenstromen bij de politie Oost-Brabant. Criminelen doen zich voor als een vriend of familielid met een nieuwe telefoon en vragen via WhatsApp om wat geld tot zij weer bij hun bankrekening kunnen. Het overkwam ook Sara. Ze was binnen een half uur 3000 euro kwijt.

Het is de diepgewortelde schaamte die haar nog steeds overvalt. Hoe hééft ze het kunnen laten gebeuren? Ze snapt het nog steeds niet. Het was haar dochter die appte, of althans: dat dacht ze.

Haar dochter, die ze blind vertrouwt, had haar telefoon in een emmer sop laten kukelen en dus had ze even een nieuwe. Maar er moesten wel rekeningen worden betaald. Of Sara haar daar even bij kon helpen. Ze twijfelde geen moment, want er stond een trouwerij gepland, dus dat er rekeningen betaald moesten worden was best logisch. Toch?

Haar man keek tv, zij deed een spelletje op haar telefoon. Geen moment dacht ze eraan om ook haar man in te lichten. Haar dochter had even hulp nodig, dus dat regelde ze. Niks meer en niks minder. Een rekening en nog een tweede. Fikse bedragen. Daar vroeg ze nog wél even naar. "Maar ik vond het ook niet mijn zaak om precies te weten wat ze moest betalen", zegt Sara. Ze checkte wel de naam van degene waar het geld naartoe ging. "Klopt dat wel?", vroeg ze haar dochter. Het antwoord was ja. En toen kwam er ook nog een derde rekening.