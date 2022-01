Herkansing voor de kerststal in de Sint-Jan: 'Eindelijk weer kraamvisite'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Ver na de kerst gaat de kerststal in de Sint Jan toch en ook wéér open

“Sinds een week voor kerst ligt het kindje al in de kribbe en nu krijgt het eindelijk weer kraamvisite.” De kerststal in de Bossche Sint Jan gaat vrijdag na weken van lockdown weer open. “Door de kou in de kerk staan zelfs de kerstbomen er nog groen bij. De naalden zitten er nog gewoon aan”, vertelt bouwcoördinator Jack Kradolfer.

Rob Bartol Geschreven door

Aan de hekken van de Sint Jan werden donderdag weer spandoeken opgehangen. "Daar staat op waar de ingang is van de kerststal en hoe bezoekers online kunnen reserveren. Want net als voor de harde lockdown moet er ook nu gereserveerd worden voor een bezoek aan de kerststal.” Direct na de persconferentie wisten ze het heel zeker in Den Bosch: ook de kerststal kan weer open. "We hebben toen besloten dat de kerststal nog kan worden bezocht tot en met zondag 13 februari”, vertelt Kradolfer. In december was de kerststal één week open en kwamen er zo’n 700 mensen kijken. “De aantallen bezoekers die we normaal trekken kunnen we nu nooit meer inhalen, maar het geeft wel een goed gevoel dat we nog iets kunnen laten zien van al die maanden bouwen.”

Dit jaar bestaat de Sint Jan 800 jaar en dat gaan we ook terugzien in de nieuwe kersstal.