Coronanieuws: 142 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen, drie doden

13.41

De coronapillen van de Amerikaanse farmaceut Pfizer mogen in de EU verhandeld en gebruikt worden. De Europese Commissie keurt toelating op de EU-markt van het middel met de naam Paxlovid goed. Paxlovid is het eerste middel in zijn soort in de Europese Unie.

De toezichthouder, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), was donderdag al positief over de coronapillen. Het is ook al goedgekeurd voor gebruik in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Nederland had de pillen al mogen gebruiken, maar wachtte daarmee tot de goedkeuring er was.