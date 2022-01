Coronanieuws: commerciële coronatestbedrijven stoppen medewerking met GGD

10.00

De Europese Ombudsman wil dat relevante sms'jes tussen Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en Pfizer-topman Albert Bourla boven tafel komen. De Ombudsman stelde een onderzoek in naar aanleiding van journalistieke vragen met betrekking tot een artikel in The New York Times over chatverkeer tussen de twee. De persoonlijke diplomatie speelde volgens die krant een belangrijke rol in de deals over de aankoop van miljoenen coronavaccins voor de EU.