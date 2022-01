13.000 extra huizen in 2021: 'Maar we zijn er nog niet'

Archieffoto: Gijs Franken

Het tekort aan woningen in Brabant is groot. Maar er wordt flink gebouwd in onze provincie om dat op te lossen. Het afgelopen jaar werden in onze provincie 11.830 nieuwbouwwoningen opgeleverd. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Doordat ook van andere gebouwen woningen worden gemaakt, kwamen er zelfs in totaal bijna 13.000 huizen bij.

Sanne Hoeks Geschreven door

Er worden in Brabant niet alleen nieuwe huizen gebouwd, er worden bijvoorbeeld ook boerderijen opgesplitst en voormalige kantoorpanden omgebouwd tot woningen. Provinciebestuurder Erik Ronnes van Wonen en Ruimte is er heel blij mee: "We kunnen stellen dat we op stoom zijn met de woningbouw in Brabant." Het doel was om 12.000 extra woningen en dat is meer dan gelukt. "Er zijn 12.985 woningen toegevoegd, 8 procent meer dan gehoopt. Dat hebben de gemeentes gedaan, dus mijn complimenten naar hen. Op sommige plekken heeft de provincie extra geholpen." De kaart toont dat er in sommige gemeentes volop wordt gebouwd en dat andere gemeentes achterblijven:

