Provincie geeft nog een extra slinger aan de Brabantse woningbouw

De vraag naar betaalbare huizen in Brabant is enorm. Hoewel het bouwen van nieuwe huizen langzaamaan op stoom komt, voldoet het nog lang niet aan de grote vraag. De provincie wil per jaar 12.000 huizen bouwen. En dat tien jaar lang. "Ons streefgetal gaan we dit jaar zeker halen", zegt Erik Ronnes, gedeputeerde van Wonen en Ruimte. Om de bouw van huizen in Brabant te versnellen gooit de provincie een nieuwe wapen in de strijd: de Flexpool-regeling.

In veel gemeentehuizen en stadskantoren liggen bouwprojecten die maar niet van de grond willen komen. De oorzaken daarvan zijn wisselend:

strenge regelgeving,

ingewikkelde vergunningsprocedures,

milieumaatregelen

of tijdrovende grondonderzoeken.

Om vaart de maken met de bouw van huizen is de Flexpool-regeling gemaakt.

Medewerkers inhuren

Gemeenten kunnen met geld uit de regeling extra mensen inhuren of in dienst nemen om de lastige en tijdrovende procedures te versnellen. Daardoor kunnen de bouwprojecten eerder beginnen.

In de Flexpool-regeling is zo'n 5,6 miljoen euro beschikbaar, 3,8 miljoen euro van het Rijk en de rest van de provincie. Bij deze regeling kunnen gemeenten zelfs een beroep doen op medewerkers van de provincie.

Duwtje in de rug

In oktober namen de gemeenten Deurne en Halderberge het voortouw. Bij de gemeente Deurne is een medewerker aan de slag gegaan die de toetsing van bouwplannen ondersteunt. De gemeente schat dat enkele bouwprojecten met in totaal 250 huizen drie tot zes maanden eerder kunnen beginnen.

Ook in Oudenbosch krijgt de verbouwing van het klooster Fransiscanessen Sint Anna een duwtje in de rug bij het maken van plannen. In het klooster worden vijftig koopwoningen gebouwd.

Zelfde medewerkers

Maar het kan ook anders. Zo gaan de negen gemeentes van het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) vanaf nu bij woonprojecten gebruikmaken van dezelfde drie medewerkers. Het gaat dan om een jurist, een planeconoom en een projectleider.

"We werken als het ware als één gemeente. Elke gemeente kan een beroep doen op hun expertise. Daardoor kunnen bouwprojecten worden versneld", zegt Caroline van Brakel, wethouder in Nuenen. Behalve Nuenen doen ook Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre mee.

Het trio wordt ingezet bij dertien woonprojecten in alle gemeenten van de SGE. De projecten variëren van 25 woningen in Geldrop-Mierlo tot 670 in Best. "Niet elke gemeente hoeft dan bijvoorbeeld een jurist in dienst te nemen of in te huren. Bij een deel van die projecten gaat waarschijnlijk komend jaar al de schop in de grond", zegt de hoopvolle Marc van Schuppen, wethouder in Best.

