TOP Oss speelt eerste wedstrijd dit jaar met publiek, fans zoeken elkaar op

TOP Oss en FC Den Bosch zijn vrijdagavond begonnen aan de eerste wedstrijd met publiek van 2022. Dit nadat de stadions een aantal maanden dicht waren geweest. De supporters moeten nog wel op anderhalve meter afstand van elkaar zitten, maar dat blijkt in de praktijk een lastige opgave.

Yannick Wezenbeek

Een halfuur voor de wedstrijd stromen de tribunes 'vol'. Er mogen vrijdagavond 1500 man naar binnen. Ze horen allemaal anderhalve meter afstand te houden, maar toch zoeken de meeste supporters elkaar meteen op. De harde kern verzamelt zich achter het doel en maakt zoals voorheen de sfeer. Een groep van een paar honderd man staat dicht op elkaar. Van zitten is geen sprake. Voor de wedstrijd heeft algemeen directeur van TOP Oss Peter Bijvelds juist nog hoop dat iedereen zich aan de regels houdt. “Natuurlijk zal er gejuicht worden bij een doelpunt. En mensen zullen dan heel misschien ook elkaar in de armen vliegen, maar daarna gaat iedereen gewoon weer op zijn plek zitten.”



Die verwachtingen kunnen al snel de prullenbak in. Na een week waarin het voetbal zich juist verzette tegen de magere een derde bezetting. De clubs hebben liever minimaal twee derde van de stadions gevuld. Bijvelds maakt dat voor de wedstrijd nog maar eens duidelijk. “Ik sta hier met een dubbel gevoel. We hadden gehoopt en verwacht hier met nog meer mensen in het stadion te zitten. Maar dat er weer 1500 mensen in het stadion zijn is natuurlijk heel fijn.”

Bijvelds hoopt dat het kabinet snel meer supporters toelaat in de stadions. Hij kijkt met jaloezie naar het buitenland. “We hebben bewezen dat het veilig kan. De voetballerij is ook vaak een experiment geweest. Het is dan schrijnend dat in de landen om ons heen de stadions dankzij onze onderzoeken weer vol zitten en wij het nog moeten doen met maar een klein gedeelte.” Bij TOP Oss geven ze niet het goede voorbeeld. Het is ze misschien ook niet kwalijk te nemen. Eerder dit seizoen waren de stadions nog vol. Onderzoek wees uit dat er geen besmettingshaarden waren tijdens wedstrijden. Dit sentiment heerst ook bij de aanwezige supporters.

