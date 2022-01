Dodelijk ongeluk op A2 bij Eindhoven, weg dicht tussen De Hogt en Batadorp

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 A2 bij Eindhoven dicht tussen De Hogt en Batadorp na ongeluk

Een 57-jarige vrouw uit Papendrecht is vrijdagmiddag om het leven gekomen bij een ongeluk op de A2 bij Eindhoven. De weg is in noordelijke richting dicht tussen knooppunt De Hogt en knooppunt Batadorp.

Bij een aanrijding tussen een auto en een bestelbusje, belandde de vrouw met haar auto tegen een portaal, waar matrixborden boven de weg aan hangen. Hoe dat ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Er landde een traumahelikopter op de snelweg en ook andere hulpdiensten kwamen massaal naar de plek van het ongeluk. Maar reanimatie en eerste hulp mochten niet meer baten. De inzittenden van het bestelbusje raakten lichtgewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De hoofdweg A2 is door het ongeluk dicht. Automobilisten kunnen wel gebruik maken van de naastgelegen N2. Rijkswaterstaat zegt dat de weg voorlopig nog even afgesloten blijft. Pas na de avondspits kan die naar verwachting weer worden vrijgegeven.

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision