Condooms, wc-borstels en erotische varkens: het Varkensmuseum ruimt op

Boer Bert van der Aalst (68) wil na ruim twintig jaar stoppen met zijn Nationaal Varkensmuseum in Eersel. Daarom staan nu alle varkens te koop en dat zijn er meer dan 10.000. Je kunt het zo gek niet bedenken of Bert heeft het: mokken met varkens, borden met varkens, beeldjes van varkens, condooms, wc-borstels, muziekdoosjes en zelfs erotische varkens. In de video leidt Bert ons rond in zijn museum.