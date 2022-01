Parende slechtvalken in Vught live te zien: 'Mannetje is een vreemdganger'

Terwijl veel mensen dit weekend in de tuin bezig zijn met de jaarlijkse tuinvogeltelling, zitten vogelliefhebbers in Vught aan de webcam gekluisterd om elke beweging op de toren van de plaatselijke Petruskerk te volgen. Sinds een paar dagen hangt daar een camera in een nestkast van een paartje slechtvalken.

Meteen de eerste dag dat de camera werkte, was het mogelijk om de ring van het vrouwtje af te lezen. Ze is geringd op 3 mei 2019 in Mol, België. Ze is in de afgelopen jaren ook gezien in Tilburg, Den Bosch en Liempde, maar heeft zich vorig jaar in Vught gevestigd.

Bloed "Er is straks ook veel bloed te zien, want het zijn echte jagers die voor de camera hun prooi aan flarden trekken", vertelt Johan. "Duivenliefhebbers zijn soms niet blij met nestkast, ik heb zelf ook duiven. Het valt op dat de duiven juist alert zijn, dat is ook natuur. De duiven weten dat de slechtvalken hier in de buurt zitten."

Piet van Asten uit Helmond is slechtvalkkenner en ict-specialist, hij heeft geholpen om de camera bovenin te installeren. Het beeld is door de organisatie op afstand te bedienen, waardoor je elk hoekje in de kast kunt bekijken. Dus privacy hebben ze niet, volgens Piet.

25 kilo grind "Sinds het vorige broedseizoen zijn beide valken steeds in de buurt van de Petruskerk gebleven en we hopen dat ze binnenkort weer volop gaan baltsen en paren. Ze vliegen dan regelmatig samen rond de toren" aldus Johan. "De kerk is een rots voor de valken. Vorige week is er ook nog 25 kilo grind voor in de nestkast, naar boven gesjouwd."

Rond de jaarwisseling eind 2017 bracht een slechtvalkvrouwtje al een tijd door op de toren van de kerk en niet veel later kwam er een slechtvalkmannetje bij. Maar het mannetje bleek een vreemdganger. "Hij had ook nog een nest op het provinciehuis en verwaarloosde het nest hier", vertelt Johan met een glimlach.

"Het is een moeilijke kerk om aan het buitendeel te beklimmen. Ik ben zelf maar één keer boven geweest en dat was heel spannend. Ik ben toen bijna halverwege terug gegaan." De nestkast is in 2017 opgehangen, die moest toen in delen naar boven.

"Ik ben er al vijf jaar mee bezig en nu is het eindelijk gelukt", vertelt Johan de Boer. Hij woont in de Kerkstraat en als hij de deur uitkomt ziet hij de immense toren van de Petruskerk.

De camera in Vught is zeker niet de enige in Brabant waar live te zien is wat de slechtvalken uitvoeren. Er staan ook camera's in onder meer Eindhoven, Tilburg, Gemert, Geldrop en Den Bosch. Via Werkgroep Roofvogels Nederland kun je in de verschillende nestkasten binnenkijken.

Bergbeklimmers

"Bij de camera willen we ook een site maken waar we niet alleen laten zien wat er gebeurd, maar de mensen ook enthousiast maken voor de rest van de natuur in de omgeving. Ook heb ik al vijf enthousiaste bergbeklimmers gevonden die vrijwilligers gaan opleiden om de kast te onderhouden. Want dat moet wel veilig gebeuren", aldus Johan.

Als alles goed gaat legt de slechtvalk in maart of april eieren en dan duurt het ongeveer een maand voor ze zijn uitgebroed. Weer een maand later gaan de jongen vliegen. "Hopelijk gaan we dat ook allemaal zien", zegt Johan.