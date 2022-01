112-nieuws: paard overlijdt bij aanrijding • brand op chaletpark Milheeze

02.09

In Berghem is vrijdagavond laat een paard overleden na een aanrijding op de Valendonkstraat, net buiten het dorp. Het dier belandde na de aanrijding in een sloot. De brandweer wist het paard kort na middernacht met behulp van brandweerslangen en veel mankracht uit het koude water te trekken. Een dierenarts was snel aanwezig. Zij zag dat het dier bij de aanrijding twee benen had gebroken. Om het dier verder lijden te besparen, is besloten het te laten inslapen.