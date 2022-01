112-nieuws: vuurwerk en steekwapens in verdachte auto • aanhouding bij azc

12.37

Een 29-jarige man uit Algerije is vrijdag aangehouden nadat twee bewoners van het asielzoekerscentrum in Budel aangeven dat hij hen had bedreigd met een mes. Zij meldden dit bij de receptie van het azc, waarna de politie werd gebeld. Het mes waarmee de man gedreigd had, werd op aanwijzen van de man gevonden in een koelkast. Rond het AZC in Budel is sinds dinsdag een noodverordening van kracht. Ook is het gebied rond het AZC aangewezen als veiligheidsrisicogebied.