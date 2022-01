Coronanieuws: 5909 besmettingen in Brabant, achterstand RIVM loopt op

15.29

Er zijn in de voorbije 24 uur in totaal 5909 nieuwe besmettingen geconstateerd in Brabant. Dat zijn er veel minder dan een dag eerder (10.147). Het werkelijke aantal van zaterdag ligt waarschijnlijk een stuk hoger, want de achterstand bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is fors gestegen.

Vrijdag was het de tweede keer in de geschiedenis van de coronapandemie dat het aantal besmettingen in één dag boven de 10.000 besmettingen uitkomt.