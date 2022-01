Café de Sok in Schijndel sluit deuren na filmpje met hossende bezoekers

1/1 Feesten in coronatijd in Café de Sok

Café de Sok in Schijndel houdt na een ouderwetse feestavond vrijdagavond de deuren voorlopig gesloten. "Wij hebben het café gewaarschuwd", zegt een woordvoerder van de gemeente Meierijstad. "Het café heeft vervolgens zelf besloten haar deuren voorlopig dicht te houden." Op social media laat het café weten dat ze zich niet kunnen houden aan de anderhalve meter en stoelen voor de bezoekers.

Aanleiding voor de waarschuwing vanuit de gemeente is waarschijnlijk een filmpje dat eerder verscheen op het Instagramaccount van De Sok. Hierop was te zien dat het ouderwets feest was in de horecazaak. Zaterdagmorgen werden die beelden verwijderd en zaterdagmiddag verscheen het bericht dat cafë de Sok voorlopig dicht blijft totdat de anderhalvemeterregel niet meer geldt.

Uit de eerste reacties onder het Facebookbericht blijkt dat het verwijderde filmpje van vrijdagavond aanleiding was om de deuren te sluiten. "Had je dat filmpje niet online moeten zetten", schrijft Paul. De Sok reageert vervolgens met: "Wij zijn niet zo van het stiekeme."

Spring!

Op het verwijderde filmpje is te zien hoe een DJ de bezoekers opjut met: "Drie, twee, één en spring!" Alle aanwezigen van Café de Sok in Schijndel gaan vervolgens helemaal los. Er is geen stoel of barkruk te zien voor de gasten, wel hossende bezoekers. De eigenaar van het café was zaterdag niet bereikbaar voor een reactie.

Beelden op internet verdwijnen nooit helemaal en er zijn ook mensen die beelden kopiëren en bewaren. Op deze manier kan alsnog het bewuste filmpje getoond worden: