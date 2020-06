Stagediven in coronatijd? In Schijndelse kroeg doen ze 't gewoon

Wachten op privacy instellingen... De vriendengroep wilde stagediven. Volgende Vorige 1/2 Stagediven in coronatijd.

De coronamaatregelen lijken in Café de Sok in Schijndel niet helemaal goed opgevolgd te worden. Op beelden is te zien dat er vrijdagnacht werd gestagedived in de kroeg.

Een cafébezoeker staat op een klein podiumpje en wordt aangekondigd door de dj. Hij gaat de 'eerste stagedive' doen. "Ik wil even al die sterke mensen vooraan. En doe ff je telefoon weg", zegt de dj.

De beelden werden geplaatst op het eigen Instagramaccount van de kroeg. In de zogeheten Stories was te zien hoe het eraan toe ging. De video is inmiddels verwijderd van social media, maar hieronder nog wel te zien.

'Geen slimme actie'

De eigenaar van Café de Sok, Thomas de Groot, geeft toe dat het niet zo'n 'slimme actie' was om de beelden online te zetten. Dit heeft een medewerker van hem gedaan. "Het was op het randje", zegt hij. "Het gaat om een vriendengroep die hier binnen was als één huishouden."

Drie van de vijf jongens wonen volgens hem onder één dak. "Vandaar dat we vonden dat het kon. We staan in het dorp bekend om gekke dingen die we hier doen. Waaronder stagediven. Dat wilden deze vrienden graag doen nu we eindelijk weer open zijn." Volgens de eigenaar was verder alles 'coronaproof' in de zaak.