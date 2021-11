Feestreisjes Schijndels café naar België afgelast: 'Veiligheid voorop'

Café De Sok uit Schijndel zet een streep door twee geplande feestreisjes naar Turnhout, op vrijdag en zondag. Aangescherpte coronamaatregelen in België gooien roet in het eten. Ook was er veel ophef ontstaan over de actie en werd de eigenaar van het café bedreigd. "De veiligheid van de feestgangers staat voorop."

Nu gaat het hele feest dus alsnog niet door. Woensdag kondigde de Belgische regering ook weer coronamaatregelen af. In de horeca keert de mondkapjesplicht terug. Alleen je QR-code laten zien is niet genoeg. Een mondkapje moet op, behalve als je zit. Mensen die een geldige QR-code en negatieve zelftest hebben, mogen naar binnen zonder mondkapje.

Juist omdat de maatregelen in Nederland recent zijn aangescherpt, besloot Thomas de Groot van café De Sok uit Schijndel om uit te wijken naar onze zuiderburen. Hij huurde een feestzaal af in Turnhout. Daar wilde hij vrijdag en zondag een gezellige avond organiseren, compleet met eigen personeel.

Eigenaar Thomas de Groot van het feestcafé heeft donderdag overleg gehad met de gemeente Turnhout en is tot de conclusie gekomen dat het feestje niet door kan gaan. "Er is zo veel ophef ontstaan en de locatie is België was uitgelekt. We hoorden dat groepen van plan waren om daar zelf heen te komen. Dan wordt het een ongecontroleerde bende", zo legt hij uit.

De Groot kreeg vanwege zijn plan ook meerdere bedreigingen. Hij benadrukt dat dat niet de reden is dat de reis naar België niet doorgaat. "We willen gewoon een gezellig feestje kunnen organiseren. Maar mij is duidelijk gemaakt dat we de geluiden over opruiers in Turnhout serieus moeten nemen. Het is heel jammer, maar de veiligheid staat voorop."

