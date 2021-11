Burgemeester van Turnhout baalt van bussen vol Brabantse feestgangers

Burgemeester Paul van Miert van Turnhout kan niet verbieden dat café De Sok uit Schijndel met bussen vol feestgangers naar zijn gemeente komt. “Ze doen niks illegaals, maar verstandig vind ik het niet”, zegt hij tegen Omroep Brabant.

“Het is niet verstandig. Ook bij ons in België schieten de besmettingen pijlsnel omhoog. De ziekenhuizen staan onder druk. Woensdag zit de regering bij elkaar om naar eventuele aanscherpingen te kijken. Die zouden ook best de horeca kunnen raken.”

Van Miert raakt er naar eigen zeggen een beetje gefrustreerd van. “Je staat erbij en kijkt ernaar. Ik kan niet ingrijpen.” Ook baalt hij van de verschillende coronaregels tussen Nederland en België, wat in de coronaperiode vaker een discussiepunt is geweest.

Dinsdag later op de dag heeft de burgemeester overleg met de politie en de horecacoach in zijn gemeente. Ook hoopt hij dan te spreken met de eigenaar van de locatie waar De Sok naar uitwijkt. Van Miert heeft nog geen contact gehad met Thomas de Groot, eigenaar van De Sok.

Het café in Schijndel maakte het initiatief maandagavond bekend via Facebook. Mensen die komend weekend meewillen, moeten een kaartje kopen. Ze worden vervolgens met bussen naar Turnhout gebracht. In Nederland wordt van iedereen de QR-code gescand. Om één uur 's nachts is het feest afgelopen en dan rijden de bussen weer terug. De Sok neemt eigen personeel mee.

