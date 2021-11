Café verhuist met feestgangers en al naar België om lockdown te ontlopen

Café de Sok in Schijndel (foto: Google StreetView). vergroot

Café de Sok in Schijndel ontloopt de Nederlandse coronamaatregelen door tijdelijk een lokale vestiging over de grens in Turnhout te openen. Bezoekers van De Sok worden met bussen de grens over gebracht, om vervolgens in België te feesten. "Café de Sok België is een feit!", zo stelt het café op Facebook.

Malini Witlox Geschreven door

In de tijdelijke vestiging wordt eigen personeel ingezet. Ook gaan de Schijndelse beveiligers en dj's mee en kun je met de eigen munten van het café betalen. Er is plek voor tweehonderd feestgangers, vertelt café-eigenaar Thomas de Groot aan Omroep Brabant. "Wij zijn bij de vorige lockdowns veel dicht geweest, omdat je bij ons kan dansen. We waren net weer open tot middernacht en hadden daar ook de personeelsplanning op afgestemd, toen de nieuwe lockdown kwam." Het moeizaam geworven personeel weer afzeggen nu de horeca in Nederland om acht uur moet sluiten, wilde De Groot niet. "We zijn op de bonnefooi België ingereden en zijn gaan zoeken naar geschikte cafés. We wilden iets wat we echt voor onszelf konden afhuren, zodat onze gasten niet zouden mengen met andere gasten. En ook qua muziek en personeel willen we onze eigen sfeer houden." Tekst gaat door onder de Facebookpost

Wachten op privacy instellingen...

Eventueel nog extra feesten

In Turnhout werd een geschikte plek gevonden. "Vrijdag en zondag, want zaterdag was de ruimte niet beschikbaar. En als de kaartverkoop een succes is, organiseren we het volgend weekend weer." Om kwart voor zeven gaat de bus naar België en om één uur 's nachts vertrekken de feestgangers weer uit Turnhout. Met de eigen auto reizen is geen optie, ook is een QR-code verplicht en moeten feestgangers 18 jaar of ouder zijn. "Iedereen moet gevaccineerd zijn", zegt De Groot. Niet verboden

Critici kijken mogelijk met gefronste wenkbrauwen naar de actie van De Sok. Dat snapt de café-eigenaar. "Maar we hebben het nagekeken, er zijn geen regels die verbieden wat wij doen. Wel is het natuurlijk afwachten of bij de volgende Belgische conferentie de regels daar strenger worden, want ook daar nemen de besmettingen toe." LEES OOK: Bussen met Brabantse jongeren naar België om te feesten: 'Dit is niet goed'

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.