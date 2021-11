Feestreisjes naar België al bijna uitverkocht: 'We zitten al zo lang thuis'

Thomas de Groot van feestcafé De Sok in Schijndel (foto: Ista van Galen). Feestcafé De Sok in Schijndel (foto: Ista van Galen). Volgende Vorige vergroot 1/2 Thomas de Groot van feestcafé De Sok in Schijndel (foto: Ista van Galen).

De belangstelling voor de feestavonden die café De Sok in Schijndel vrijdag en zondag over de grens in Turnhout organiseert, is groot. Beide avonden met ruimte voor 250 feestgangers zijn bijna uitverkocht.

Bart Elzendoorn & Ista van Galen Geschreven door

De Sok wijkt uit naar België omdat de coronaregels daar vooralsnog niet zijn aangescherpt. Het belangrijkste argument voor café-eigenaar Thomas de Groot is dat over de grens 'gefeest en gedanst' kan worden. "Veel jeugd zat maandenlang thuis, heeft netjes een prik gehaald en wil nu graag feesten. Wij zijn een feestcafé en zitten is dus geen optie." Dhanou (21) is een van de jongeren uit Schijndel die vrijdag naar Turnhout gaat met de bus. Ze is vaker te vinden in De Sok. “Hier kunnen we nu niet meer op stap, dat is heel jammer”, vertelt ze.

De 21-jarige Dhanou uit Schijndel (privéfoto). vergroot

Dhanou snapt dat het feestreisje niet overal even goed wordt ontvangen. Toch laat ze zich daar niet door tegenhouden. “We zitten al zo lang thuis. En met de vaccinatie zou alles weer kunnen, maar dat is nu niet het geval.” Ze kijkt erg uit naar komende vrijdag. “Het wordt heel gezellig, denk ik. Ook omdat je bijna iedereen kent.” En als het feestje vrijdag bevalt, gaat ze zondag misschien nog wel een keer. Paul van Miert, de burgemeester van Turnhout, liet eerder weten niet blij te zijn met de komst van de Brabantse feestgangers. "De grenzen zijn open, dus ze doen niks illegaals. Maar verstandig is het niet", zei hij tegen Omroep Brabant.

Burgemeester Paul van Miert van Turnhout (foto: Ista van Galen). vergroot

