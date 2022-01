'Nieuwe Efteling-attractie houdt thema spookslot, werktitel Danse macabre'

Efteling-fans hoeven niet te vrezen dat alle elementen van het spookslot verloren zullen gaan, nu bekend is gemaakt dat het iconische kasteel wordt gesloopt. De attractie die hier voor in de plaats komt, krijgt een vergelijkbaar thema én dezelfde legendarische muziek. Dat meldt Looopings na gesprekken met ingewijden. De werknaam van het project luidt 'Danse macabre'.

De Efteling kiest volgens Looopings bij de nieuwe attractie wederom voor een griezelige uitstraling, waarbij de bekende soundtrack van het huidige spookslot een zeer belangrijke rol zal gaan spelen.

Sinds de opening in 1978 klinkt tijdens de spookvoorstelling de beroemde 'Danse macabre' van de Franse componist Camille Saint-Saëns. In de Efteling is momenteel de uitvoering te horen van het Londense Philharmonia Orchestra, in 1980 opgenomen in The Kingsway Hall.

Diverse teleurgestelde reacties

Of de nieuwe attractie op de plek van het spookslot ook 'Danse macabre' zal gaan heten, is niet duidelijk.

De Efteling heeft zelf alleen nog maar aangekondigd dat het spookslot plaats moet maken voor iets anders. Dit nieuws leidde tot diverse teleurgestelde reacties van Efteling-liefhebbers. Een petitie tegen dit voornemen van de Efteling werd in korte tijd duizenden keren ondertekend.

