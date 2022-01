FC Eindhoven boekt magere maar zeer verdiende zege op MVV

Vreugde bij FC Eindhoven na de openingstreffer (foto: Orange Pictures).

FC Eindhoven is en blijft voorlopig de best geklasseerde Brabantse ploeg in de Keuken Kampioen Divisie. Zaterdagavond heeft de ploeg van trainer Rob Penders gewonnen van een gehavend MVV: 1-0.

Fabian Eijkhout Geschreven door

Na een half uur spelen leek Charles-Andreas Brym op weg naar de openingstreffer. Hij ging alleen richting de MVV-goal, maar werd onderuit getrokken door Matteo Waem. De Belgische verdediger ontsnapte aan rood. Niet veel later maakte hij een overtreding op Jort van der Sande. Een tweede gele kaart leek het logische gevolg, maar scheidsrechter Martijn Vos spaarde Waem nog een keer. Extra frustrerend was het voor FC Eindhoven dat twee spelers direct geel kregen voor protesteren. Voor en na de momenten waar de MVV-speler goed weg kwam, waren het de spelers van FC Eindhoven die te lief waren voor de Limburgse club. Van der Sande, Brym en Joey Sleegers hadden mogelijkheden om in de eerste helft te scoren, maar waren niet scherp genoeg of doortastend genoeg om de 1-0 op het scorebord te zetten. Doelpunt

Waar de 23-jarige MVV-goalie Romain Matthys meerdere keren een voorsprong van FC Eindhoven wist te voorkomen, zat hij er na ruim een uur naast bij een hoge voorzet van Jasper Dahlhaus. Hij ging onder de bal door, vervolgens was het voor Valentino Vermeulen geen hele lastige opgave om de bal in het doel te werken. Het bleek na negentig minuten spelen de enige treffer. Daardoor moest FC Eindhoven tot het einde toe scherp blijven, waar het de wedstrijd veel eerder in het slot had kunnen gooien. MVV, dat door besmettingen en blessures veel spelers moest missen, mocht Matthys en de lat danken dat het slechts bij één tegentreffer bleef. In de laatste minuten kwam er een slotoffensief van MVV. In de derde minuut van de blessuretijd nam Marko Kleinen het doel van FC Eindhoven nog gevaarlijk onder vuur, maar doelman Nigel Bertrams maakte geen fout en hield zijn doel schoon. Zo boekte FC Eindhoven een te magere, maar zeer verdiende zege.

Wachten op privacy instellingen...