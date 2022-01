Regenboogtrui na acht jaar weer van Marianne Vos: 'Bijna niet te geloven'

Marianne Vos komt als eerste over de finish in Fayetteville (foto: ANP).

Acht jaar na haar laatste wereldtitel in het veldrijden werd Marianne Vos zaterdag weer wereldkampioen. In het Amerikaanse Fayetteville won ze in de sprint van Lucinda Brand, die ze een paar weken eerder in Rucphen ook al versloeg in de strijd om de Nederlandse titel. Vos was na afloop dankbaar. Ze kon het bovendien niet helemaal geloven dat het haar gelukt was.

Fabian Eijkhout & ANP Geschreven door

"Ik wist dat het een moeilijke wedstrijd zou worden. Lucinda is zo moeilijk te kloppen. Ze voerde de druk ook enorm op. Ik heb dat later in de wedstrijd ook geprobeerd, maar wegkomen zat er niet in. Ik moest kalm blijven en focussen op de sprint", zei de 34-jarige wielerlegende na haar zege. "Ik kan het bijna niet geloven."

"Ik ben dankbaar dat ik hier weer op de hoogste trede mag staan."

In 2006 werd ze voor het eerst wereldkampioen veldrijden, in Zeddam. Daarna wist ze zich tussen 2009 en 2014 nog zes keer te kronen tot de allerbeste crosser. En nu, in 2022, mag ze de bij de wereldtitel horende regenboogtrui dus weer aantrekken. Veel veranderde er volgens Vos niet sinds haar vorige wereldtitel. “Ik ben altijd blijven doen wat ik al die jaren deed. Met een geweldige steun van mijn familie en de ploeg (Jumbo-Visma). Ik ben dankbaar dat ik hier weer op de hoogste trede mag staan. Het is een ongelooflijk gevoel om na zo veel jaar weer wereldkampioen te zijn."

"Het blijft bijzonder om een kampioenschap te winnen."

Welke wereldtitel is het mooiste? Op die vraag is het antwoord op dit moment logisch. Al wil Vos eigenlijk liever niet kiezen, zegt ze voor de camera van de NOS. "Het is de laatste, die ligt het meest vers in het geheugen. Daar ben je voor bezig. Deze is natuurlijk ontzettend mooi. Maar je kunt wedstrijden of titels niet met elkaar vergelijken. Het blijft altijd bijzonder om een kampioenschap te kunnen rijden. En zeker om een kampioenschap te kunnen winnen."