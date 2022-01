Varkensboer Bart gooit het roer om en begint een dierenuitvaartcentrum

Varkensboer Bart van Kerkhof (42) uit Wintelre gooit het over een andere boeg. Hij begint over een halfjaar een uitvaartcentrum voor dieren, een van de plannen uit zijn 'ijskastje'. De stallen op zijn erf zijn inmiddels leeg. "De putten moeten er nog uit en volgestort worden met zand", beschrijft Bart de laatste werkzaamheden.

Het merendeel van de varkensboeren stopt of gaat stoppen. Ook Bart maakt gebruik van de saneringsregeling om te stoppen met zijn varkensbedrijf. Onlangs zijn de varkens van het bedrijf gehaald. "Dat was wel even slikken. Ik heb mijn hele leven tussen de varkens geleefd en gewerkt. Ik moest er in het begin erg aan wennen. Ik mis iets. Ik stond altijd aan, want de ventilatie in een stal kan stuk raken of een storing met de voervoorziening."

"Ik keek in de spiegel. Wil ik het werk als varkensboer wel blijven doen?"

Het varkensbedrijf Van Kerkhof verhuisde in 2015 van Middelbeers naar Wintelre. "In Middelbeers was een actiegroep die overlast had van varkenshouderijen. Toen zijn we naar Wintelre verhuisd. Daar kwamen we in een warm bad terecht." Toch koelde het water in het warme bad al snel weer af. "Ik heb eens spiegel gekeken. Wil ik het werk als varkensboer wel blijven doen? Het is mentaal ook zwaar werk. Ik stond altijd aan. Als je dit werk doet moet je er voor tweehonderd procent voor gaan."

"Als varkenshouder ben je ook dierenliefhebber."

Bart en zijn vrouw kwamen uit bij de saneringsregeling. "Het was de kans om wat anders te gaan doen. Uitvaartondernemer voor dieren was een van plannen die ik mijn ijskastje had liggen. Sommige mensen vinden het vreemd, maar als varkenshouder ben je ook een dierenliefhebber. Zelf heb ik nog nooit een dier naar het crematorium gebracht." In mei of juni is het crematorium klaar waarin Bart zijn uitvaartbedrijf Natura Nova gaat beginnen. Waar eens de stallen stonden komt een bloemenveld. Rondom het crematorium wordt een bos geplant waar de as van de gecremeerde dieren uitgestrooid kan worden. "Mijn opleiding uitvaartverzorger voor dieren is bijna afgerond. Het wordt niet alleen een crematorium. We begeleiden mensen bijvoorbeeld bij euthanasie van hun huisdier of bij het afscheid nemen van de dieren die achterblijven. Het is dankbaar werk en er is veel vraag naar." Op Omroep Brabant zal een mini-documentaire zien zijn: ‘ 25 jaar na de varkenspest’. Uitzendtijden: zondag 30 januari 11.44 uur – 14.27 uur – 17.10 uur en donderdag 3 februari 15.59 uur en 17.09 uur.

Wachten op privacy instellingen...