Liesbeth bereidt haar tuin maximaal voor op de tuinvogeltelling

Een kop koffie, een verrekijker en een opengeklapt notitieboekje. Daarmee zat Liesbeth van Weert dit weekend klaar in haar serre. Ze doet mee aan de Nationale Vogeltelling. In een half uur tijd proberen Liesbeth en haar partner Dick zoveel mogelijk vogels te spotten in de tuin. “Het is kicken als je weer wat op mag schrijven!”

De Nationale Vogeltelling is het ‘moment suprême’ waarop het allemaal moet gebeuren, maar het hele jaar bereidt Liesbeth zich erop voor. Zo houdt ze ook op andere momenten in de gaten welke vogels in haar tuin op bezoek komen. “Omdat ik het leuk vind ga je steeds meer zien en herkennen. Het wordt ieder jaar steeds leuker”, legt ze uit.

“Het is toch een soort sport, je wilt er zoveel mogelijk zien.”

De timer wordt gezet en meteen focust het duo zich op de tuin. Twaalf mussen, twee merels en een bonte specht. Zomaar een greep uit de vogels die Liesbeth in haar tuin in Sprang-Capelle voorbij zag komen in een half uur. “Je moet alle vogels van één soort tegelijkertijd tellen en niet na elkaar, anders heb je kans dat je vogels dubbel telt”, legt Liesbeth uit. Daarom is ze maar al te blij dat Dick net zo enthousiast is, zo kunnen ze met een extra paar ogen beter tellen. “Het is toch een soort sport, je wil er zoveel mogelijk zien”, glundert ze.

"Ik strooi al vaker eten, dan weten de vogels mijn tuin te vinden."