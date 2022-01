Pech kost Fem van Empel de wereldtitel veldrijden in de laatste ronde

Fem van Empel in actie tijdens het WK Veldrijden (Foto: ANP)

Fem van Empel is er niet in geslaagd haar wereldtitel veldrijden bij de beloften te prolongeren. Nadat ze twee keer was teruggekomen van een achterstand leek ze de beste papieren te hebben voor een nieuwe wereldtitel. In de laatste ronde ging het alsnog fout voor de renster uit Sint-Michielsgestel.

Yannick Wezenbeek Geschreven door