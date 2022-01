Bijna 20.000 coronabesmettingen in Brabant, achterstand wordt ingelopen

15.25

Het RIVM meldt maandag bijna 20.000 nieuwe coronabesmettingen in onze provincie. In heel Nederland gaat het om 112.278 nieuwe gevallen. Dit betreft waarschijnlijk niet het werkelijke aantal. Er is sprake van een achterstand in het verwerken van het aantal meldingen dat via de GGD aan het RIVM wordt doorgegeven.

In totaal zijn de afgelopen dagen ongeveer 105.000 coronabesmettingen nog niet in de cijfers verwerkt. Gisteren waren dat er nog 131.000. Dat betekent dat een deel van de achterstand is ingelopen en wordt verwerkt in de huidige dagcijfers.