Over twee weken pas duidelijkheid over carnaval: 'Houd moed'

Over twee weken hopen de burgemeesters meer duidelijkheid te hebben over hoe carnaval dit jaar gevierd kan worden. Dat blijkt na het carnavalsoverleg van meerdere burgemeesters en justitieminister Dilan Yesilgöz. "Houd moed", zegt burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch na het overleg tegen alle carnavalsvierders.

De burgemeesters bespraken maandagavond hoeveel ruimte er dit jaar is voor carnaval. Het antwoord daarop laat nog even op zich wachten. "Het is nu echt nog te vroeg om een knoop door te hakken over een concreet scenario. We moeten dat echt nog even met elkaar gaan uitpuzzelen", zegt minister Yesilgöz vlak na het overleg.

"We hebben afgesproken dat we verschillende scenario's gaan onderzoeken." De carnavalsburgemeesters gaan komende weken in gesprek met onder meer lokale organisaties, horecaondernemers en andere burgemeesters om samen te kijken naar verschillende opties. "Daar hebben we komende weken nauw contact over. Halverwege februari kijken we welk scenario het meest reëel is en hoe we carnaval kunnen vormgeven", zegt Yesilgöz.