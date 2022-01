Coronanieuws: 143 coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen

09.06

Mensen met langdurige coronaklachten (long Covid) willen dat er meer oog komt voor hun situatie. Patiëntengroep Long Covid Nederland ziet dat het op meerdere terreinen misgaat. Diagnoses worden laat gesteld, vooral vrouwelijke patiënten krijgen regelmatig eerst te horen dat hun klachten een psychische oorzaak hebben en bij werkgevers en overheidsdiensten als het UWV ontbreekt het vaak aan kennis over chronische klachten na Covid-19, zo stelt de organisatie.

Voor de eerste Nederlanders die te maken kregen met het coronavirus is dat nu bijna twee jaar geleden. Dat is een kritieke grens voor mensen die door hun ziekte in de ziektewet belandden, want werkgevers mogen in de regel na twee jaar een ontslagprocedure beginnen. Vakbond FNV schatte vorige week in dat alleen al minimaal 500 zorgverleners binnenkort hun baan kwijtraken. Volgens de bond moeten er oplossingen komen 'voor deze groep mensen die in de frontlinie stonden'.