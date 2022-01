Coronanieuws: speciale afspraken over carnaval op tafel bij burgemeesters

05.40

Bij de Olympische Spelen in China zijn nog eens 37 mensen positief getest op het coronavirus. Het gaat om 28 mensen die zondag op de luchthaven in Beijing aankwamen, onder wie acht atleten en trainers of begeleiders. De andere negen besmettingen zijn aangetroffen bij mensen die al in de 'olympische bubbel' zaten. Mensen in de bubbel moeten zich namelijk elke dag laten testen.