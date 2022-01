Na vader nu ook dochter (18) overleden na ongeluk in Best

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision.

De 18-jarige vrouw uit Sint-Oedenrode die vorige week zondag zwaargewond raakte bij een auto-ongeluk in Best is aan haar verwondingen overleden. Dat bevestigt de politie maandagochtend. Haar vader (51), die achter het stuur zat van de auto waarin de twee zaten, overleed op de plek van het ongeluk.

Sandra Kagie Geschreven door