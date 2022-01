Hakenkruizen, piemels en anti-Joodse leuzen op garageboxen gekalkt

Anti-Joodse leuzen in de wijk Haagse Beemden (foto: Eva de Schipper).

Garageboxen met hakenkruizen, piemels en anti-Joodse leuzen erop. Bewoners in de wijk Haagse Beemden in Breda werden maandagochtend onaangenaam verrast door dit soort bekladdingen. Diverse schuurtjes en garageboxen in de wijk moesten het ontgelden.

Sandra Kagie Geschreven door

Het was onder meer raak in de Arenberglaan, de Scherpenakker en de Loopakker. Een woordvoerder van de politie gaf maandagochtend aan nog niet op de hoogte te zijn van de bekladdingen. De wijkagent gaat volgens hem de wijk in om onderzoek te doen.