Wakker worden met hakenkruizen op de garagedeur: 'Dit doet mensen pijn'

Een vervelende verrassing maandagmorgen voor een groep bewoners van de Bredase wijk Haagse Beemden. Ze troffen hakenkruizen en andere aanstootgevende teksten aan op hun garages en schuttingen. "Het doet mensen pijn", zegt buurtbewoonster Thirza. "Ik heb hier geen woorden voor."

Toen Shirley Voesenek maandagmorgen door haar slaapkamerraam keek, zag ze dat er teksten op de garagedeuren achter haar huis waren geklad. "Ik ben meteen gaan kijken. Ik schrok van de leuzen en hakenkruizen die erop stonden."

Ze verzucht: Ik vind het best wel aanstootgevend. Het kan gewoon niet. Dit is niet normaal. Waarom doe je dit? Wat bereik je ermee? Je bezorgt mensen een hoop last. Het is shockerend. Ik snap het niet."