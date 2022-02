Gemma helpt jongeren die dat zelf niet durven om een relatie te vinden

Een jongere die je niet aankijkt als hij met je praat of die bang is om iemand op te bellen. Gemma van Grinsven weet: zo’n jongere zal niet makkelijk een relatie krijgen. En met alle beperkingen door corona wordt het nog lastiger: “Drie op de tien jongeren kampt met psychische problemen. En dat is een voorzichtige schatting." Daarom start ze in Tilburg een relatiebureau.

Al veertien jaar zet Gemma zich in voor jongeren met problemen. Dat ze nu een relatiebureau start, heeft alles te maken met corona: “Ze hebben hun vanzelfsprekende contacten op het werk of hun studie niet meer. Daardoor zijn ze hun structuur kwijt en worden op zichzelf teruggeworpen.”

Communiceren via een videoverbinding is lastig, weet Gemma: “Omdat ze zichzelf niet graag via een camera zien. Je ziet het als een klas online moet komen. Van de 36 leerlingen hebben 18 hun camera uit staan. Ik hoor het van docenten: het wordt steeds erger. De jongeren kruipen in hun schulp en we zien dat ze depressief worden. Dat was voor ons het teken dat we echt van start moeten.”

Om een relatie te krijgen, moet je je kwetsbaar opstellen. “Bang zijn om nee te horen, dat kennen we allemaal”, legt Gemma uit. “Maar voor deze jongeren is de stap zó groot dat ze die nooit durven te zetten. We willen dat iedereen de kans krijgt duurzame vriendschappen of een relatie op te bouwen.”

Gemma werkt samen met psycholoog Renske Castricum. Ze doen intakes in Nijmegen en Tilburg, in eerste instantie voor de provincies Gelderland en Brabant. Woensdag starten ze met de intakes: “Veel zorginstellingen om ons heen die weten dat dit gaat starten, zeggen ons: dit zou wel eens uit de hand kunnen gaan lopen. Dat hoop ik natuurlijk niet, maar het zou fantastisch zijn als we honderden jongeren kunnen helpen.”