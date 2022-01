Moeder krijgt speciale rolstoel na hersenbloeding, dankzij actie dochter

Zjos' moeder in de speciale rolstoel (foto: Zjos Dekker).

In zes dagen tijd heeft Zjos Dekker tienduizend euro ingezameld om een speciale rolstoel voor haar moeder te kopen. Die kreeg in mei een hersenbloeding en kan nu niet meer zelfstandig lopen. Zjos startte een crowdfundingsactie en met succes. "Volgende week gaan we er eentje uitzoeken", glundert de trotse dochter die bekend werd als 'de leukste autist op Twitter'.

Bas Crommentuijn Geschreven door

De hele familie uit Heesch is door het dolle heen. “We hadden helemaal niet verwacht dat we het einddoel zouden halen”, vertelt Zjos. “Mijn moeder huilt elke dag van blijdschap. Ze heeft weer perspectief om zelf dingen te kunnen gaan doen. Dat helpt ook mijn zussen die een deel van de mantelzorg op zich hebben genomen. We zien dat onze moeder weer gelukkig is. Ze bloeit weer op."

Na haar hersenbloeding werd Zjos' moeder vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) een scootmobiel aangeraden. Maar zelf kiest ze liever voor een 'balansrolstoel'. Die is veel kleiner en je kan op veel meer plekken komen. Maar ook een stuk duurder: tienduizend euro. Inmiddels is dat geld dus binnen. De zeshonderd donaties die daarvoor zorgden, kwamen uit alle hoeken. “Mensen uit onze eigen kring, oude bekenden die we al vijftien jaar niet gesproken hebben en wildvreemden. Het verwarmt je hart. We hebben al een afspraak gemaakt met het bedrijf dat de rolstoelen verkoopt.”

De moeder van Zjos is altijd al een buitenmens geweest. Voor haar hersenbloeding werkte ze als postbode en wandelde ze graag met haar honden. “Hopelijk kan ze met deze rolstoel weer zelf een kleine boodschap doen. Dat is superbelangrijk voor haar.” Ook wordt het wekelijkse uitje naar de bossen met haar honden makkelijker. “Van de tachtig wandelroutes bij ons in de buurt zijn er maar drie waar je ook helemaal met een scootmobiel overheen kan, dat heeft mijn vader uitgezocht. Met deze rolstoel kan ze gewoon overal komen en lekker de honden blijven uitlaten.”

