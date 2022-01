Roy Donders gaat weer huispakken verkopen: 'Maar met minder glitters'

Tilburger Roy Donders gaat weer huispakken verkopen. Na vier jaar pakt hij de draad weer op. Op 1 maart opent hij een webshop met kleding voor in en rondom het huis. “Ik heb alleen nog maar positieve reacties gehad”, zegt Roy.

“Ik ga weer doen waar ik goed in ben en wat ik enorm heb gemist”, zegt de stylist van het zuiden. In de webshop gaat hij vrijetijdskleding verkopen, zoals sloffen en natuurlijk de huispakken waar hij beroemd mee is geworden.

“Ik begin met een standaardcollectie die altijd te krijgen is. Daarbij ga ik iedere maand een nieuw huispakdesign uitbrengen. Dat zijn de huispakken in de stijl die mijn klanten van mij verwachten, alleen met minder glitters”, vertelt de stylist.

Na het faillissement van zijn Tilburgse kledingzaak Rojami’s in 2018 heeft de bekende Brabander zijn vingers niet meer gebrand aan de kledingbranche. Nadat hij zijn winkel verhuisde naar het centrum van Tilburg liep hij niet meer zo lekker. Daarop werd zijn winkel meerdere keren leeggeroofd. Hij heeft dan ook geen toekomstplannen om weer een kledingwinkel te starten.

Toch zat hij niet stil. Hij was natuurlijk op tv te zien, maar hij had ook zijn eigen beddenlijn, een schoonheidskliniek en een kerstballencollectie. Hij heeft zelfs twee ware carnavalshits uitgebracht: ‘We Zullen De Laatste Zijn’ en ‘Wat Zijn Ze Lekker’.

“Ik ben gewend om 80 of 90 uur in de week te werken”, vertelt Roy. “Tijdens corona kon ik niet optreden, waardoor ik veel meer vrije tijd had. Die tijd heb ik gebruikt om dit project weer te starten. Ik kan gewoon niet stil zitten.”

Op Instagram kondigt de Tilburger zijn nieuwe winkel aan: