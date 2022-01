Alwéér een muurschildering beklad: ‘Laat andermans werk met rust’

In Tilburg is opnieuw een muurschildering beklad. Na de struisvogels van Paul Watty is nu een werk van kunstenaar Aziz Lessy (38) aan de Nieuwlandstraat de dupe. Het is niet duidelijk of het om dezelfde daders gaat, maar er is in beide gevallen dezelfde tag, een soort handtekening, geplaatst: SWR.

Edita Saakian & Omroep Tilburg Geschreven door

In opdracht van gemeente Tilburg mocht Aziz Lessy het donkere steegje aan de Nieuwlandstraat samen met stadsdichter Kees de Raak opfleuren. Het kunstwerk hangt er pas sinds afgelopen zomer. “Misschien is het ook uitnodigend om overheen te gaan omdat het vrij grote vlakken zijn. Ik wist wel dat het een risico zou zijn maar ik had niet verwacht dat het zo snel beklad zou worden,” laat Aziz teleurgesteld weten.

"Ik ben begonnen waar zij zijn begonnen."

Er valt volgens Aziz niet echt iets tegen te doen. Hij hoopt er snel overheen te kunnen schilderen. “Ik heb nog een kunstwerk op de Korvelseweg staan. Als dat beklad wordt, schilderen bewoners er meteen overheen.” Dat is volgens Aziz misschien wel het enige wat echt werkt. “De aanhouder wint. Je moet het niet te lang laten staan, want dan wordt het steeds interessanter om er meer bij te spuiten.” Hij is net als zijn collega Paul teleurgesteld. Beiden zijn ze geen vreemden in de graffitiwereld. Misschien doet het juist daarom extra pijn. “Ik ben begonnen waar zij zijn begonnen. Ik heb mijn hobby om kunnen zetten in werk en dat zouden ze juist als voorbeeld kunnen nemen.”

"Dit zijn jonge gasten die hun huiswerk niet hebben gedaan."