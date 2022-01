Motorcrosser Jeffrey Herlings loopt flinke voetblessure op in Spanje

Herlings zweeft door de lucht in Mantova (foto: KTM Images/Ray Archer).

Jeffrey Herlings heeft maandag in Spanje een flinke voetblessure opgelopen. Een dag nadat hij in Montearagon het Spaanse kampioenschap had gewonnen, raakte hij geblesseerd tijdens een training. Het is nog niet duidelijk hoe ernstig de kwetsuur van de motorcrosser is en of zijn seizoenstart in de MXGP over drie weken in gevaar komt.

