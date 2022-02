Indoor Brabant na 2 jaar weer met publiek, maar nog wel in sobere vorm

De Oostenrijker Max Kuhner winnaar van The Dutch Masters 2021 in de lege Brabanthallen in Den Bosch.

Paardensportevenement Indoor Brabant krijgt voor het eerst in twee jaar weer publiek over de vloer, maar duurt een dag korter. Er worden per dagdeel 1250 toeschouwers toegelaten. Het maximum toegestane aantal onder de huidige coronamaatregelen. Het aantal wedstrijden in de Brabanthallen wordt wel behoorlijk beperkt. Er zijn alleen internationale wedstrijden in de grote zaal.