Tien dieren dood na brand Beekse Bergen, brandstichter krijgt tbs

De brandstichting bij safaripark Beekse Bergen leidde tot veel schade (foto: Toby de Kort/SQ Vision).

Een 27-jarige man uit Eemnes die op 26 maart 2020 brand stichtte bij de Beekse Bergen is dinsdag veroordeeld tot tbs met voorwaarden. De rechtbank in Breda oordeelde dat de man door zijn ziekte volledig ontoerekeningsvatbaar was.

